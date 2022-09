Musica in Piazza a Biella, nuovo concerto agli Zumaglini

Musica in Piazza a Biella. L'evento è in programma dalle 21 di mercoledì 7 settembre presso i giardini Zumaglini, dove si terrà fino alle 23 il concerto della BJC Big Band Biella. In caso di pioggia il concerto si svolgerà sotto i portici di Piazza Vittorio Veneto. L'evento è curato da Anbima Provincia di Biella.