Due alpinisti bloccati sul Monviso, sfiniti ma stanno bene

In serata I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati impegnati nel recupero di due alpinisti bloccati sul Monviso. I due hanno effettuato la prima chiamata di emergenza intorno alle 17.30 comunicando di essere bloccati lungo la cresta est della montagna.

Poiché in quel momento il meteo era negativo per organizzare una missione dal cielo, il capostazione del Soccorso Alpino di Crissolo li ha guidati telefonicamente verso la Via della Lepre, il percorso che intorno a quota 3500 metri conduce a mezza costa alla via normale. Circa due ore più tardi i due alpinisti hanno richiamato comunicando di essere sfiniti e che il meteo era migliorato. È quindi decollato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato il tecnico di valle e ha proceduto con il recupero tramite verricello dei due malcapitati che sono stati ricondotti a valle illesi.