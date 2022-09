Ponzone: Collisione tra due auto, soccorsi in azione FOTO

Intorno alle 10 di oggi, 5 settembre, i soccorsi sono stati allertati per assistere gli occupanti di due autoveicoli coinvolti in uno scontro a Ponzone sulla Provinciale.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la presenza d'acqua sull'asfalto in curva, abbia provocato lo slittamento dei mezzi che sono entrati in collisione. La Polizia Locale si è occupata dei rilievi mentre i sanitari del 118 hanno condotto in ospedale alcuni degli occupanti per le cure del caso. Sul posto anche il personale SA Sicurezza e Ambiente per la bonifica del manto stradale.