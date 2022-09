Alloggio allagato per una perdita d'acqua, amaro risveglio per alcuni residenti di Biella (foto di repertorio)

Amaro risveglio per alcuni residenti che si sono ritrovati l'alloggio completamente allagato. È successo ieri sera, 4 settembre, in Strada Antica di Andorno, nel comune di Biella. Stando alle informazioni raccolte, si sarebbe verificata una fuga d'acqua dal piano superiore. Sul posto, mezzi e autoscala dei Vigili del Fuoco per l'individuazione della perdita e la messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri.