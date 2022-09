Torna il codice sconto Asos del 20% su moltissimi prodotti

Come ottenere lo sconto del 20% sui prodotti in catalogo

Se sei alla ricerca di abbigliamento e accessori o idee regalo, puoi approfittare della promozione del 20% che Asos mette a disposizione sugli ordini di almeno 36€. Potete prelevare il codice sconto Asos da questa pagina che dà diritto ad uno sconto del 20% sugli articoli inclusi nella promozione. Lo sconto massimo applicato arriva a 650€ e presenta alcune esclusioni. La riduzione percentuale del 20 non verrà applicata sugli articoli outlet e in promozione. Il codice sconto è valido dal 5 settembre al 9 settembre 2022.

Come applicare il codice sconto Asos

Utilizzare il codice sconto Asos è più facile di quanto tu possa pensare e renderà il tuo shopping ancora più interessante e piacevole. Dopo aver aggiunto i tuoi capi di abbigliamento e accessori al carrello, devi cliccare sulla relativa icona situata in alto a destra. La piattaforma ti reindirizzerà su una nuova finestra contenente un recap dei prodotti selezionati.

Fai click su "Acquista ora" per procedere al check-out. In alto a sinistra, trovi un apposito box dedicato all'inserimento dei codici sconto con la dicitura "Codice promozionale / Studenti o Buoni". Incolla la sequenza all'interno del riquadro e clicca su "Applica codice" per godere del 20% di sconto sui prodotti idonei. Non ti rimane che selezionare la modalità di spedizione e il metodo di pagamento che intendi utilizzare.

Il codice promozionale presenta alcuni termini e condizioni, relative al minimo d'ordine, al periodo di validità e ad alcune esclusioni. Se il codice sconto non dovesse funzionare, verifica in primo luogo che il tuo ordine presenti tutte le caratteristiche necessarie. Se così fosse e il problema persistesse, contatta il Servizio Clienti Asos.

Ecco cosa puoi comprare su Asos

Che tu voglia rinnovare il tuo look, acquistare giusto qualche capo o curiosare tra i nuovi trend, su Asos trovi tutto ciò che ti serve per dare sfogo alla tua fantasia in fatto di abbigliamento e accessori. Asos è il marketplace che dà spazio a più di 700 boutique, offrendoti un catalogo variegato. Grazie a migliaia di prodotti appartenenti a decine di brand diversi, l'e-commerce si conferma tra le piattaforme più fornite a livello mondiale nel campo della moda femminile e maschile.

Su Asos, trovi numerose proposte per il guardaroba, dagli abiti di cerimonia all'intimo, passando per l'abbigliamento casual e sportivo, e, ovviamente per gli accessori e le calzature. Il catalogo di Asos è volto a promuovere la body positivity, aiutandoti a trovare il tuo stile personale, nel rispetto di ogni forma del corpo. Per questo motivo, sono nate le collezioni petite, tall, curvy e premaman.

I migliori prodotti su Asos per il tuo guardaroba

Su Asos, puoi acquistare una molteplicità di articoli per il tuo armadio. Di seguito, trovi alcuni prodotti su cui sarà possibile applicare il coupon. Non soltanto il marketplace Asos ti offre un catalogo ampio di prodotti, ma anche uno sconto del 20% per acquistare i tuoi capi e accessori preferiti!

Vestiti e top

Femminili e versatili, i vestiti e i top sono dei capi di abbigliamento che non possono mancare all'interno del tuo guardaroba. Su Asos, trovi una vasta selezione di abiti, che si adattano a ogni stile, forma del corpo e occasione. Che si tratti di una cerimonia, di un appuntamento galante o di un pomeriggio con gli amici, la piattaforma ti mette sempre davanti alla risposta giusta.

Giubbotti e biker

Con la fine dell'estate e l'abbassamento delle temperature, non c'è niente di meglio di una giacca leggera per ripararsi dal freddo della sera. Scegli il capospalla che più ti valorizza e usa il codice per risparmiare!