Grande festa a Cavaglià, in scena il Palio dei Rioni: le FOTO della giornata

Grande festa a Cavaglià per la 47° edizione del Palio dei Rioni, andato in scena lo scorso weekend. La manifestazione ha visto la classica sfilata per le vie del paese; poi è seguita la Santa Messa con il vescovo di Biella Roberto Farinella.

In seguito, giochi e attività di gruppo hanno scandito le ore del pomeriggio, con i rioni in gara per la vittoria finale. Alla fine, Calliano è giunto al primo posto, seguito a ruota da Roncale e Stazione. Non poteva poi mancare la consueta immersione della Bella Cabaliate a fine Palio.