Verrone, nuova gara per le paline del bus lungo la Trossi

Nuova gara a Verrone, per le paline per i bus che saranno realizzate lungo la Trossi all'altezza di piazza Alpini d'Italia. Nei mesi addietro il Comune aveva fatto una prima gara per cercare una ditta che si occupasse della loro realizzazione, ma è andata deserta.

“Purtroppo per via degli adeguamenti Istat e delle materie prime che mancano è veramente difficile fare delle gare d'appalto oggi – commenta il sindaco Cinzia Bossi - . In ogni caso abbiamo fatto una variazione al bilancio e faremo una nuova gara che uscirà a breve. Dobbiamo mettere queste paline, sono necessarie”.

Il progetto vale 80 mila euro e prevede anche un attraversamento pedonale in sicurezza. In particolare, le paline saranno rialzate per permettere alle persone di stare al coperto e in sicurezza mentre aspettano l'autobus.