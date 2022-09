Il comune di Viverone ha invitato genitori e alunni della scuola primaria e dell'infanzia del paese alla riunione per l'apertura dell'anno scolastico. L'appuntamento è previsto per questo giovedì 8 settembre, alle 21, nel salone polivalente di Viverone. Diversi i temi da trattare in tal sede, tra cui lo stato attuale dei lavori di ristrutturazione.