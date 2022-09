Lauretana medaglia d’oro della sostenibilità

Importante riconoscimento per Lauretana: dopo aver conseguito la medaglia d’argento l’anno passato, l’azienda di Graglia (BI) è salita sul gradino più alto del podio della sostenibilità, ottenendo la gold medal. Il prezioso riconoscimento è stato assegnato da Ecovadis, il prestigioso ente terzo che ha determinato l’impegno concreto dell’azienda di Graglia (BI) in base ad alcuni criteri oggettivi di valutazione della sostenibilità. In particolare, rispetto all’anno scorso, Lauretana ha registrato un incremento dei parametri relativi alle aree ‘Lavoro e diritti umani’ e agli ‘Acquisti sostenibili’.

Tra i principali punti di forza sono stati evidenziati l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e la conformità del Bilancio ai GRI Standards. L’acqua più leggera d’Europa si colloca così al top 5% di oltre 85.000 aziende, in oltre 200 settori merceologici, valutate in più di 160 Paesi del mondo. Commenta il Presidente Giovanni Vietti: “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento perché dimostra il nostro impegno crescente per l’ambiente e per la società. La sostenibilità è sempre più un requisito fondamentale nel mercato di oggi in cui il cliente è consapevole e attento al benessere del Pianeta e delle comunità. Trattando un bene primario della natura, siamo ‘naturalmente’ sensibili al tema fin dalle origini, ma sappiamo che la sostenibilità dev’essere la sfida di ogni giorno da affrontare con grande impegno, visione strategica e investimenti mirati”.