Candelo, lavori di restyling al Parco dell'Albero d'Oro: a scuola arriva uno speciale “arcobaleno”

In fase di conclusione i lavori di restyling al "Parco dell'Albero d'Oro" grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale ed Associazione "Ti aiuto io".

Spiega l'assessore Michele Ansermino: "I lavori sono progettati, ispirati e orientati all'inclusività - elemento caratterizzante del Parco - e concepiti per incrementare qualità ambientali e qualitative con scelte sostenibili." Nelle settimane scorse era stata pulita interamente la zona e messa in sicurezza con la rimozione di alcune alberature, oltre alla riparazione del gioco del castello e al posizionamento di un nuovo gioco: la teleferica.

"A breve si procederà ad una nuova piantumazione e all’implementazione di ulteriori attrezzature per il gioco. Panchine e staccionata in legno sono state sostituite con nuovi arredi in plastica riciclata con tutti i vantaggi ambientali e qualitativi che tale soluzione offre. - continua l'assessore ai lavori pubblici Ansermino - Sempre con lo sguardo volto al principio di inclusività, nell'area viene sviluppato uno spazio protetto e attrezzato dedicato allo sgambamento per i cani. Insomma uno spazio pubblico multifunzionale che guarda a creare un contesto favorevole per ampliare la qualità delle relazioni e la socializzazione".

Gli interventi di via XXV Aprile proseguono anche nella adiacente scuola materna, dove le attività di manutenzione straordinaria hanno trasformato la recinzione in un “arcobaleno” per i bambini. "Crediamo - conclude il sindaco Gelone - che sia possibile migliorare la qualità ed il comfort dello spazio pubblico a soddisfacimento dei bisogni connessi allo star bene collettivo e che ciò possa far emergere quella responsabilità individuale atta a contrastare la disaffezione alla cosa pubblica. L'interesse della comunità è interesse pubblico."