Biella, scattato il piano asfaltature: ecco le vie interessate

Il Comune di Biella ha iniziato l’operazione volta a sistemare alcune strade cittadine. Per questa settimana (fino a venerdì) è istituito il restringimento della carreggiata, il temporaneo senso unico alternato regolato da movieri e/o segnaletica mobile e il divieto di sosta con rimozione forzata in via F.lli Rosselli e viale Macallè, dalle ore 6.30 alle 21.00.

Da lunedì 12 settembre, fino al 23, le disposizioni precedenti saranno invece applicate in via Carso, via Piave, via Maggia, via Gromo, viale Roma, via Piacenza, piazza Adua, sempre dalle ore 6.30 alle ore 21.00.