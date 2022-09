Torna la Stracada dopo due anni di stop, sarà a sostegno della Casa per l’Autismo di Candelo

Finita l’emergenza sanitaria, si torna a correre insieme per le strade di Biella a scopo benefico. Sabato 10 settembre alle 19, prenderà il via la 43° edizione della Stracada, marcia a passo libero non competitiva di 10 chilometri organizzata come sempre dal Rotaract Club Biella. Dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, il Rotaract ha deciso di devolvere il ricavato dell’evento alla Casa per l’Autismo di Candelo che ospita una ottantina di bimbi e giovani con autismo al fine di migliorare le loro competenze e renderli il più possibile autosufficienti.

“La Stracada è sempre stato un evento molto inclusivo – spiega il presidente del Rotaract Club di Biella Lorenzo Vetri -. E’ una gara rivolta a tutti perché ognuno può svolgere il percorso a qualsiasi velocità e con la propria famiglia. Quest’anno però abbiamo deciso di essere ancora più inclusivi organizzando una mini-Stracada per i bimbi all’interno dello Stadio ed invitando i ragazzi di Casa Autismo per la gara, l’organizzazione e la premiazione. Siamo molto orgogliosi di questa scelta”.

Alle 18, un’ora prima della partenza, si svolgerà una pre-Stracada all’interno dello stadio aperta a tutti i bambini, compresi i bimbi di Casa Autismo. Le iscrizioni per la Stracada e la Pre-Stracada saranno aperte dalle 15 allo Stadio. L’inizio della Stracada è programmato per le 19, con partenza da Corso 53° Fanteria e arrivo presso lo stadio Lamarmora – Pozzo. Dopo la corsa è previsto un ristoro (fino a esaurimento); a seguire premiazioni con trofei ed estrazione di ricchi premi offerti dai numerosi sponsor della manifestazione. Si ricorda ai partecipanti che, trattandosi di marcia a passo libero non competitiva, è richiesto tassativamente il rispetto del codice della strada. Si raccomanda inoltre l’utilizzo di calzature adatte.