Trofeo Mario e Pierquintino Zona, domenica appuntamento a Lorazzo a Cossato

Domenica 11 Settembre l’Associazione LA PERO di Cossato organizza la 7° ed ultima prova di campionato regionale piemontese individuale. Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati FIE e tutti coloro che vogliono provare questa disciplina sportiva. Ritrovo ore 7,30 presso il campo sportivo di Lorazzo(BI), partenza primo concorrente ore 8,30. Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 20 di giovedì 8 settembre compreso la prenotazione al pranzo per chi lo desidera all’indirizzo E-Mail: cronogarebiellese@gmail.com, oppure telefonando al numero: 3479965768 Zona Enrico.

A Montà d’Alba domenica 31 luglio 2022, si era invece tenuta la prima delle due prove a coppie del campionato regionale piemontese di marcia di regolarità.

Lo spettacolo delle paesaggio del Roero ha fatto cornice a questa gara giunta alla 3° edizione; ideata dal Comitato regionale piemontese, organizzata dalla CronoTeam con il supporto tecnico degli atleti della Villardorese e del gruppo alpini di Montà d’Alba, ha dato la possibilità, oltre a far conoscere la marcia fuori dai percorsi abituali, agli atleti intervenuti, di ammirare i sentieri che portano ad una vista suggestiva di quelle ritenute una delle più belle colline d’Italia e del mondo patrimonio dell’Unesco. Ricca la partecipazione: 40 coppie tra atleti FIE e un buon numero di coppie provenienti da 7 gruppi ANA del torinese , hanno onorato lo sforzo degli organizzatori sia nella pulizia dei sentieri che nella ricerca dei premi.

Partenza prima coppia ore 8,30, percorso suddiviso in 5settori con un cambio media al primo, Sali e scendi lungo i sentieri tra vigneti e noccioleti ha visto il trionfo, per la classifica FIE, della coppia del G.S Zegna formata da Mello Grand Gian Luca e Dell’Orco Davide, che con 53 penalità, ha superato la coppia della Polisportiva Villardorese formata da Azzalin Luigino e Rocci Giuseppe 73 penalità, terzo posto del podio per Perino Mauro e Zonco Enrica del G.S Genzianella 73 penalità. Seguono al 4° posto Negro Claudio e Pellegrino Francesco( Villardorese), 5°Coda Caseia Daniele e Fortunato Massimo(Zegna), 6° Catella Sonia e Pettitti Lucia( Genzianella),7° Brera Giorgetto e Boschetti Federica( Genzianella), 8° De Giorgis Emilio e Gnoato Franco( Zegna), 9° Nicola Gilberto e Nicola Gabriele( Genzianella), 10°Solesio Davide e Vittoni Lorenzo( Zegna), 11°Angelino Giorzet Stefano e Zucchetto Ada(Genzianella), 12°Coltro Alessandro e Cortese Gabriele( Zegna), 13°Massera Catherine e Caccamisi Dario( Pitero Micca Biella),14° Fontanella Claudio e Schena Nicole ( Zegna), 15° Cortese Valentina e Cortese Eleonora( Zegna), 16°Sottomanno Daniele e Destefano Rosanna( Villardorese), 17° Cavallaro Domenico e Meggiorin Liliana( Villardorese).

Nella classifica per i gruppi ANA 1° posto per la coppia D‘Alessandra Walter e Sarboraria Franco ( ANA Pianezza) con 95 penalità, 2° posto per Nivoli Gianpaolo e Principato Alessandro ( ANA Rosta) con 121 penalità, 3° posto per Baudracco Daniele e Romanelli Michele( ANA Collegno) con 126 penalità. L’unica coppia alpini del biellese composta da Borghesio Maurilio con Pivotto Flaviano che rappresentavano il gruppo ANA Muzzano si è classificata al 6° posto con 199 penalità. La classifica per associazioni vede per la categoria FIE 1° posto per il G.S Ermenegildo Zegna) 2° G.S Genzianella, 3° Polisportiva Villardorese, 4° Pietro Micca Biella. Per la categoria ANA 1° posto per il gruppo ANA Pianezza, 2° ANA Cuneo, 3° ANA Rosta, 4° ANA Collegno, 5° ANA Muzzano, 6° ANA Basson, 7° ANA Coassolo.