Al chiostro di Biella un centro destra unito presenta Delmastro, FOTO

C’è lo Stato Maggiore del centro Destra al Museo del territorio di Biella. L’occasione è oggi domenica 4 settembre quella della presentazione del candidato Andrea Delmastro alle elezioni politiche del 25 settembre. L’opportunità è quella di presentare uno schieramento unito e coeso che gode dei favori del pronostico.

E’ Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, a fare gli onori di casa e a portare avanti il discorso di unità della coalizione, seguito a ruota dai segretari della Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Spazio poi ai vari candidati presenti in sala dalla deputata della Lega Cristina Patelli, ai candidati di Fratelli Pozzolo ed Elena Chiorino per chiudere poi con Andrea Delmastro parlamentare uscente che in un crescendo molto accalorato tocca tutti i temi forti di questa campagna elettorale, dalla difesa del made in ai diritti dei lavoratori.

La platea presenta accompagna con applausi convinti l’oratoria del parlamentare che mette in evidenza le contraddizioni degli schieramenti avversari e sottolinea i meriti di una compagine che già governa unita il capoluogo e la Regione.