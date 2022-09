Crisi energetica, Carenini: "Misure contro le speculazioni o le aziende agricole chiuderanno"

“La crisi energetica che sta investendo le aziende arriverà nelle case in autunno, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie. L’agricoltura ne uscirà doppiamente penalizzata. Da un lato, i costi di produzione saranno sempre più alti, dall’altro i nuclei familiari saranno costretti a spendere meno e quindi il mercato si ridurrà”. Così Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte, sulla crisi del settore agricolo.

“Occorre che il Governo metta subito in atto misure per contrastare le speculazioni - conclude Carenini - altrimenti molte aziende agricole non riusciranno ad evitare la chiusura, con ripercussioni su tutta la filiera agroalimentare”.