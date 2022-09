Fotografa 41enne di Rivarolo Canavese precipita in montagna in Valle d'Aosta

Paola Gallo Balma è la vittima dell’incidente avvenuto in montagna ieri in Valle d’Aosta. La fotografa di 41 anni originaria di Rivarolo Canavese non è rientrata dall’escursione sul Corno Bussola.

A dare l’allarme in serata è stato proprio un amico che non l’ha vista tornare. La donna precipita sul percorso non particolarmente impegnativo probabilmente ha perso di vista il sentiero a causa delle nuvole basse che si sono formate durante la giornata.