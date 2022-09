Ragazzi usano estintore "per gioco", Carabinieri a Cossato , foto archivio

Intervento dei Carabinieri alla piazza del Mercato di Cossato. È successo ieri, 3 settembre: stando al racconto di alcuni residenti, un gruppo di ragazzi avrebbe usato un estintore consumandone il contenuto.

Al loro arrivo, i militari hanno notato l'estintore a terra, ormai esaurito, ma dei giovani non vi era più traccia. Sono in corso accertamenti per dare un volto ai responsabili.