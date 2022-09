Anziana viene contattata al telefono da un finto nipote ma non cade nel tranello. È successo ieri, 3 settembre, a Borriana: stando alle ricostruzioni del caso, un uomo ha contattato una 76enne, spacciandosi per un parente, e le avrebbe chiesto del denaro perché coinvolto in un incidente stradale.

La pensionata si è subito insospettita e ha contattato figlia e forze dell'ordine raccontando quanto avvenuto. Indagano i Carabinieri.