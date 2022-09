Poesia d’Amore di Nicola Loi per “Su Nuraghe” di Biella

Nell’immagine, gladiolo dei campi (Gladiolus italicus) in fiore nelle campagne di Alghero

È composta in endecasillabi la poesia che Nicola Loi di Ortueri invia al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella per essere inserita, nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, tra i testi del prossimo Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”.

Appuntamenti mensili con dall’altra parte dell’oceano, che mettono in collegamento Italia e Argentina: Biella con il Circulo sardo “Antonio Segni” di la Plata, per imparare a leggere e a scrivere in lingua materna.

Sei strofe a “sestina torrada”, “ritornata”, dove le sei parole che compongono il verso che dà titolo alla composizione “ritornano, ruotano”, scalando dall’ultima, per far rima con la parola che chiude ciascuna strofa.

Canto che accompagna con la sola voce, nella modalità “a tenore”, “su passu torradu”: “su“ballu seriu”, ballo serio che - secondo certi studi – nelle composte e austere espressioni coreutiche rimanderebbe a espressioni di sacralità insiti nei saltelli ascensionali che dalla terra si elevano al cielo.

Unu cantu ti fato coro meu

Unu cantu ti fato coro meu,

Chi mi pones in intro cuntentesa,

Tue fiore de sa dilighesa,

Ses sa lughe, ses s'abba, ses s'aera,

De tempus benidore bona-ispera,

Pro me ses tue su mundu intreu.

Unu cantu ti fato coro meu

Tue sa criadura chi adoro,

Tue su valore de tota sa vida,

Tue sa rara prenda pius nodida,

E no est semper chi t'apo a fiancu,

Ma de t'intender no fato de mancu,

Bales pius de diamantes, prata e oro.

Unu cantu ti fato meu coro

Dae sos isteddos su lugore bato,

Ma cun tegus no tenet assimizu,

De su giardinu s'amorosu lizu,

Ses una ghia de sa vida intrea,

Sa rosa, sa viola, s'orchidea,Atera che a tie no agato.

Unu cantu coro meu ti fato

In totue ses abberu s'ispantu,

Comente coro, abberis sas laras,

Ses singulare tra sas perlas raras,

Pares de su terrinu paradisu,

Cun sos ojos abbertos ses su bisu,

Ses criadura totue s'ispantu.

Coro meu ti fato unu cantu

No b'at matessi in mundu perunu,

Ca ses tue bellesa singulare,

Sos menzus mastros ti cherent pintare.

Cun sos menzus colores in sa tela,

Sa seguresa mia in sa carrela,

Che tue su logu no mudat niunu .

Coro meu ti fato cantu unu

De su beranu fiore 'e isciareu,

Ses de s'atunzu sa fruta cumprida,

Che una tela de seda tessìda,

Cun sas manos de una jana antiga,

Ses mama, cossizera e bon'amiga.

Ses pagh'e amistade, ses recreu.

Unu cantu ti fato coro meu.

Nigolau Loi, su 3 de capidanni 2022

Un canto ti faccio cuore mio

Un canto ti faccio cuore mio,

Perché mi mette dentro contentezza,

Tu fiore della delizia,

Sei la luce, sei l'acqua, sei l'aria,

Del tempo futuro buona speranza,

Per me sei tu il mondo intero.

Un canto ti faccio cuore mio.

Tu la creatura che adoro,

Tu il valore di tutta la vita,

Tu il raro gioiello più prezioso,

E non è sempre che ti ho a fianco,

Ma di sentirti non ne faccio a meno,

Vali più di diamanti, argento e oro.

Un canto ti faccio mio cuore

Dalle stelle la luce porto,

Ma con te non ha somiglianza,

Del giardino l'amoroso giglio,

Sei una guida della vita intera,

La rosa, la viola, l'orchidea,

Altre come te non trovo.

Un canto cuore mio ti faccio

Dappertutto sei davvero la meraviglia,

Come il cuore, apri le labbra,

Sei singolare tra le perle rare,

Sembri della terra il paradiso,

Con gli occhi aperti sei il sogno,

Sei creatura in ogni luogo la meraviglia.

Cuore mio ti faccio un canto

Non vi è simile nel mondo nessuno,

Perché sei tu bellezza unica,

I migliori artisti ti vogliono dipingere,

Con i migliori colori sulla tela,

La sicurezza mia nella strada,

Come te il luogo non lo abbellisce nessuno.

Cuore mio ti faccio canto uno

Della primavera fiore di asfodelo,

Sei dell'autunno la frutta matura,

Come una tela di seta tessuta,

Con le mani di una fata antica,

Sei mamma, consigliera e buona amica,

Sei pace di amicizia, sei ristoro.

Un canto ti faccio cuore mio.