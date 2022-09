Anche a Cavaglià il cartellone del Distretto del Commercio. Il paese fa parte del Distretto del Commercio Al Point, con Cigliano alla guida come territorio capofila. In questi giorni, grazie al contributo della Regione Piemonte, sono stati posizionati in ogni comune membro dei totem particolari: in questo caso, a Piazza Palatucci. Da un lato il pannello presenta una veduta aerea del Comune con la scritta di benvenuto, dal lato opposto le indicazioni dei paesi aderenti e la scritta "siete qui". Lo comunica il Comune sui propri canali social.