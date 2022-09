Treni, novità dal 12 settembre tra Biella e Torino

Novità a breve nelle tratte ferroviari che servono Biella. Da lunedì prossimo, 12 settembre, sono previsti due treni diretti in partenza da Biella San Paolo alle 6,10 e alle 12,27 per la tratta Biella-Torino, e due treni diretti in partenza da Torino per Biella alle 7,46 e alle 18,46.

Dietro alla novità, un contratto di servizio tra Regione e Trenitalia per il quale è stato determinante lo sforzo economico di Palazzo Lascaris, che si è concretizzato nell’impegno aggiuntivo di 200 milioni di euro per i prossimi 10 anni per salvaguardare i servizi esistenti, in modo che non vengano operati tagli per pure ragioni economiche.

Lo stesso accordo prevede che nel settembre 2023 verranno riaperte anche la Casale-Mortara e la Asti-Alba, per un totale di 66 chilometri di binari riattivati e una percorrenza di oltre 200.000 chilometri/treno all’anno.

Per la Novara-Varallo è già stata definita con i territori la possibilità tecnico-economica di riattivazione tramite i fondi europei e con tempistiche che RFI sta approfondendo.