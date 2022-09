Estate 2022, caldo quasi da primato: a Biella il 6 agosto ha avuto i valori più alti

L’estate meteorologica 2022 è stata caratterizzata da una prolungata stabilità anticiclonica africana iniziata già a metà maggio ed interrotta a fine luglio e ad agosto dal passaggio di saccature atlantiche che hanno causato temporali e un graduale abbassamento delle temperature. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito.

E aggiunge: “In Piemonte la temperatura media è stata di 20.6°C ed è stata la seconda estate più calda dopo il 2003 con un’anomalia termica positiva di circa 2.2°C rispetto alla norma 1991 – 2020. Giugno e luglio si sono posizionati entrambi al secondo posto dei mesi più caldi degli ultimi 65 anni, mentre agosto è all’ottavo posto. La caratteristica di questa estate è stata la continua anomalia positiva con valori superiori al 95esimo percentile fino alla prima decade di agosto, infatti i valori di temperatura sono stati al di sopra della media per quasi tutta l’estate con interruzioni a fine luglio, nella prima decade di agosto e nei giorni intorno a ferragosto”.

Nonostante le elevate temperature non sono stati superati i 40°C come nell’estate del 2003 e anche i record termici registrati dalle centraline meteorologiche di Arpa Piemonte sono stati pochi: due a giugno, di cui una, Passo del Moro (VB), a 2820 m con 23.7°C il 27 giugno 2022, è anche un record assoluto, a luglio una trentina e nessuno ad agosto. “Altra caratteristica di questa estate sono state le notti tropicali (temperature minime sopra 20°C) risultate notevolmente al di sopra delle medie e in alcuni capoluoghi di provincia sono state le più numerose e soprattutto hanno registrato il periodo di giorni consecutivi più lungo – prosegue la nota - Il numero di notti tropicali consecutivo ha registrato il record a Torino (15), Vercelli (9), Verbania (15) e Asti (15) tutti a partire dall’inizio della seconda decade di luglio. Ad agosto le notti tropicali invece sono state nella media. Anche i giorni tropicali (Tmax>30°C) sono stati sensibilmente superiori alla media in tutti i capoluoghi di provincia. I valori più elevati dell’estate 2022 nei capoluoghi di provincia sono stati registrati il 22 luglio a Vercelli (35,9°C), il 25 luglio a Torino (38,2°C), a Cuneo (34,2°C),ad Asti (38,2°C),e ad Alessandria (37,9°C) ed il 6 agosto a Biella (35,8) °C), e a Verbania (36,4°C)”.