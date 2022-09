Biella, arrivano i percorsi di formazione di Città Studi dedicati ai giovani

Introdurre i giovani al mondo del lavoro: questo l’obiettivo che Città Studi Biella si è posta con la propria offerta formativa di corsi dedicati ai ragazzi e alle ragazze. L’attuale situazione economica, infatti, rende assai difficile l’accesso da parte delle nuove generazioni al mercato del lavoro, accentuato dalla mancanza, all’interno delle scuole, di percorsi di formazione pratica e professionale.

L’ente Biellese, da sempre attento al proprio impatto sulla società e sul territorio, ha deciso, con l’intento di sopperire a questo tipo di problematica, di lanciare ben tre corsi gratuiti dedicati all’inserimento dei giovani nel mondo professionale. Questi percorsi di formazione, approvati e finanziati dalla Regione Piemonte, hanno fin da subito registrato numerose adesioni, e si apprestano a partire nelle prossime settimane.

Per i corsi Operatore delle Produzioni Alimentari, della durata di tre anni e finalizzato all’ottenimento della Qualifica Professionale, Tecnico delle Produzioni Alimentari, della durata di un anno e valido per il conseguimento del Diploma Professionale, e Accompagnamento alla Scelta Professionale, della durata di un anno e dedicato a chi vuole intraprendere un percorso lavorativo all’interno del settore tessile, rimangono infatti ancora pochi posti: l’anno formativo 2022/23 è alle porte, ma è ancora possibile inviare la propria domanda di iscrizione per i suddetti percorsi di formazione.

L’offerta formativa è dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 24 anni in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado. Per informazioni, è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 855111, oppure inviando una mail all’indirizzo formazione@cittastudi.org