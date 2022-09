Occhieppo Inferiore, il sì della Regione alla pulizia al Torrente Romioglio

L'amministrazione Mosca ha dato il via a Occhieppo Inferiore a una serie di interventi importanti che riguardano i torrenti. Uno in particolare interessa il Romioglio, a proposito del quale la sindaca Monica Mosca si è interessata per la pulizia dell'alveo. La vegetazione lungo il letto del torrente è molto fitta ed è intenzione del Comune provvedere alla sua pulizia.

A questo proposito ha chiesto la disponibilità al coordinamento di Protezione Civile territoriale per organizzare insieme al mio gruppo comunale un'esercitazione tra fine settembre e inizio ottobre per dare una prima pulizia. Ottenuta la collaborazione, l'amministrazione si è mossa per chiedere i permessi alla Regione e alla Provincia.

Da Palazzo Lascaris il via libera è già arrivato ed è ora in attesa di quello della Provincia. Il Coordinamento si è anche reso disponibile a mettere a disposizione anche mezzi come il biotrituratore.