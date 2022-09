Water Festival 2022, a Viverone è tempo di primi verdetti

L’eccellenza della motonautica europea e mondiale si è data battaglia sulle acque del Lago di Viverone nella prima giornata di gara al Water Festival 2022, l’ottava edizione dell’evento must organizzato da Rainbow Team - scuderia di Casale Monferrato - e Federazione Italiana Motonautica.

Nel pomeriggio di sabato 3 settembre - con la rassegna che continuerà per tutta domenica 4 settembre - sono scesi sulle acque dello specchio biellese i potenziali campioni di domani nella 1° manche della tappa del Mondiale di GT30, un’esclusiva nel Bel Paese per la massima categoria giovanile. 16 driver ai nastri di partenza con lo svedese Hilmer Wiberg che ha vinto nettamente il primo atto. Dietro di lui l’estone Karol Soodla e soprattutto la campionessa del mondo in carica Laura Lakovica.

Tra i protagonisti anche Guglielmo Martinelli e Nicolò Cosma, che hanno rappresentato il team casalese: «Un grandissimo risultato considerando il livello dell’evento e dei piloti in gara - spiega la team manager Elisa Bocca - Aspettiamo domani per le ulteriori 3 manche del Mondiale». Ma a portare in alto i colori monferrini sono stati anche Giulio Rimondotto (primo nelle crono del gruppo A) e Francesco Galofaro (Terzo nel gruppo B) capaci di qualificarsi alla gara del Campionato Italiano di Formula Junior Èlite di domani. Nicolò Cosma e Vincenzo Galofaro parteciperanno alla gara di ripescaggio in programma domani mattina.

Un gran successo anche per l’International Race “Trofeo Piemonte” valido per il Campionato Italiano di Formula 2: i test cronometrati hanno registrato il miglior tempo di Giacomo Sacchi. Dietro di lui lo slovacco Thomas Cermak, quindi l’azzurro Luca Fornasarig, lo slovacco Peter Zack e il tedesco Maximilian Rohom. Il Water Festival 2022 continuerà tutto domani, anche con un’esperienza unica: la possibilità di salire su un’imbarcazione biposto di Formula 2 guidata da Fabrizio Bocca, team principal del Rainbow Team e campione del mondo di Formula 1 H2O nel 1992.