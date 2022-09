Sono partiti da Gaglianico i quattro atleti che raggiungeranno Krsko FOTO e VIDEO

Sono partiti questa mattina, sabato 3 settembre alle 7, l'impresa dei quattro cicloamatori che raggiungeranno la Slovenia in quattro tappe e altrettanti giorni. Il via dal municipio di Gaglianico: la lunga pedalata è legata al progetto Erasmus+ Sport e il Comune biellese è capofila di un gruppo di piccole città che hanno partecipato a un bando, vincendolo, dell'Unione Europea per la promozione di salute e benessere attraverso l'attività fisica.

Oggi come ieri la manifestazione ha anche un fine benefico: raccogliere risorse per il Fondo Edo Tempia e per il suo progetto MetaPsa che fonde prevenzione e ricerca con lo scopo di validare un metodo più accurato ed efficace per la diagnosi precoce del tumore della prostata.