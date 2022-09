Abiti fantasiosi e grande divertimento a Miagliano per la Wool & Beer Race (servizio di D. Finatti per newsbiella.it)

Allegria e grande divertimento a Miagliano per la Wool & Beer Race, il classico appuntamento podistico andato in scena nel tardo pomeriggio di oggi, 3 settembre. 14 coppie al via per quasi 6 chilometri di percorso lungo le vie del paese.

I partecipanti hanno indossato abiti originali e costumi davvero fantasiosi. Al termine della gara goliardica, festa in piazza Martiri con apericena e dj set per salutare la bella stagione e darsi appuntamento all'anno prossimo.