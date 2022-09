PD, a Biella si presentano i candidati

Partito Democratico Biellese in attività oggi a Biella, prima la presentazione dei candidati nella sede di Via Trieste poi in piazza a promuovere le proposte all’inizio di via Italia. Diversi i temi portati avanti partendo proprio dalla rappresentanza territoriale che ha visto i segretari provinciali scendere in campo e candidarsi come ha ricordato il segretario Rinaldo Chiola.

Con lui presenti anche i big: Federico Fornaro ed Enrico Borghi e l’altro candidato su Biella Maria Moccia. Come già a livello nazionale lo scontro più aspro, su cui si combatte la campagna elettorale, è quella contro il terzo polo di Calenda e Renzi e sul cosiddetto voto utile che sarà il leit motiv di questa tornata elettorale. Ma c’è tempo anche per snocciolare tutti gli altri temi dalla politica fiscale alla legge quadro sul clima.