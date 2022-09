Elezioni 2022, i candidati di Verdi e Sinistra Filoni e Broglia si presentano ai cittadini (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Comincia ufficialmente, in mezzo alla gente, la campagna elettorale dell’Alleanza Verdi e Sinistra a Biella. Stamattina, 3 settembre, è stato allestito il gazebo rossoverde, all’interno dei Giardini Zumaglini, alla presenza dei militanti.

A parlare, ai nostri taccuini, i canditati alla Camera dei Deputati del collegio plurinominale di Biella, Novara, Vercelli e VCO (circoscrizione Piemonte 2 collegio 1) Antonio Filoni e Stefania Broglia: “Siamo qui per presentare il nostro programma e ascoltare le istanze dei cittadini. La nostra lista deve avere piena rappresentanza in Parlamento. Questa è l’ultima chance per combattere le destre”.