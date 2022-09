Allarme a Masserano per il muro di un’abitazione pendente pericolosamente sulla strada. La segnalazione è arrivata nella mattinata di oggi, 3 settembre, dal vicolo Offelletto. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Presente anche il sindaco Sergio Fantone che ha disposto la chiusura della strada, con l’inibizione al passaggio di persone e mezzi.