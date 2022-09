Magazzino avvolto dalle fiamme, allarme a Chiavazza (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Allarme a Chiavazza per un magazzino completamente avvolto dalle fiamme. L’incendio è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, 3 settembre, da alcuni residenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato rapido e tempestivo ma la struttura di via Coda avrebbe subito danni importanti. Le case vicine, invece, sono scampate al rogo. Al momento, sono in corso le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dello stabile.

Sul posto, oltre agli agenti di Polizia locale, anche il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola per accertare la situazione. L’accesso alla via è inibito alla viabilità.