Inganna un disabile, 30enne di Valdilana denunciato dai Carabinieri

A Valdilana un cinquantenne della zona si è rivolto in caserma per lamentarsi del raggiro di cui è rimasto vittima. L’uomo, con problemi psichici e per questo accompagnato dagli assistenti sociali, ha raccontato che alcuni mesi prima un suo conoscente, un trentenne residente a Valdilana, lo aveva convinto con l’inganno ad acquistare attrezzi vari e materiale edile per la somma di 5mila euro, prospettandogli l’improbabile opportunità di rivenderlo all’estero a prezzo maggiorato così da realizzare un lauto guadagno.

Non avendo la disponibilità economica il malcapitato è stato indotto a chiedere un prestito per perfezionare l’acquisto e solo quando è arrivata la prima rata da pagare, che non era in grado di onorare, ha chiesto aiuto ai Carabinieri. Appresa la notizia di reato, gli operanti hanno trasmesso un rapporto la Procura della Repubblica di Biella che ha immediatamente emesso un decreto di perquisizione finalizzato alla ricerca del materiale. Nel corso delle attività, estese anche alle abitazioni di incauti acquirenti, sono stati rinvenuti e recuperati attrezzi per il valore di un migliaio di euro che sono stati sottoposti a sequestro. Purtroppo la maggior parte del carico aveva già preso la strada del Nord Africa.

Dal Comando di Valle Mosso gli inquirenti hanno stilato un resoconto indirizzato alla Procura del capoluogo biellese ipotizzando il reato di circonvenzione di incapace, che prevede la pena della reclusione da due a sei anni. Alla Magistratura sono anche stati segnalati due compratori residenti in provincia, nei confronti dei quali si ipotizza la ricettazione.