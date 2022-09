Incidente a Zumaglia, motociclista in ospedale in codice giallo (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Zumaglia, lungo la strada per Pettinengo. A rimanere ferito un motociclista, rapidamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito.