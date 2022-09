Truffa sventata a Valdengo. Stando alle ricostruzioni del caso, un giovane avrebbe contattato al telefono un’anziana spacciandosi per il nipote, rimasto coinvolto in un incidente stradale; nella stessa conversazione, gli avrebbe chiesto di farsi consegnare oro e gioielli per l’operazione.

La 90enne non è caduta nella trappola e ha subito contattato la figlia raccontandole ciò che era successo. Sul fatto indagano i Carabinieri.