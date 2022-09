Festa Celtica di Beltane, grave atto vandalico al parco Arcobaleno

Giornata triste per lo staff della Festa Celtica di Beltane. Un atto vandalico è stato perpetrato all’interno dell’area utilizzata per la manifestazione di Masserano che, ogni anno, vede arrivare tantissime persone da ogni parte.

A segnalarlo gli stessi organizzatori sui propri canali social: “Il parco Arcobaleno, sede della nostra manifestazione e Nemeton del Cerchio Druidico Italiano, ha subito un grave atto vandalico. Un atto che non si ferma alla sola voglia di compiere delle bravate ma che per noi è un chiaro segno di profanazione di un luogo con simboli ed energie sacre e care a chi segue una religione naturale. I due biancospini, guardiani dell'ingresso del labirinto sono stati completamente abbattuti in modo selvaggio a colpi di roncole o asce, l'albero di Brigid è stato amputato della maggior parte dei rami dove erano legati tutti i desideri dei vari pellegrini che amorevolmente avevano lasciato appeso con i nastri, parte delle palizzate sono state abbattute e bruciate e diverse defecazioni umane sono state lasciate non solo all'interno del centro del labirinto ma anche davanti all'altare degli antenati, davanti alle steli che ricordano due persone dell'Anticaquercia che non vivono più tra noi. Tutto questo nel lasso di tempo di pochi giorni, precisamente tra venerdì scorso e questa mattina. C’è tanta rabbia ma anche molta amarezza per il gesto simbolico. Le palizzate le ricostruisci ma i biancospini abbattuti/morti non li riporti in vita. Per noi le piante sono esseri viventi e chi non rispetta non merita neanche di essere considerato un essere senziente. Di sicuro non ci fermeremo e rimboccandoci le maniche cercheremo di piantumare due nuovi biancospini e ripulire l'area danneggiata”.