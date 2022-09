Prognosi di 10 giorni per l’anziano ciclista rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’auto. Il fatto è successo ieri, 2 settembre, a Candelo. La dinamica dell’accaduto è affidata agli agenti della Polizia Stradale. Sul posto anche i sanitari del 118 per l’assistenza e il trasporto in ospedale del malcapitato.