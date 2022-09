Brusnengo, investe tre ciclisti e scappa. Ma viene scoperto dalla Polizia

Investe un gruppo di ciclisti in una strada di Brusnengo e si dà alla fuga dopo l’impatto. Ma viene scoperto in tempi rapidi dalla Polizia grazie alle immagini di videosorveglianza.

Il fatto è successo ieri mattina, poco dopo le 11.30, lungo la strada per Rovasenda, dove tre bikers hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La comitiva avrebbe raccontato di essere stata travolta da un’auto in corsa; la stessa non si sarebbe fermata e avrebbe proseguito la sua marcia.

Nello scontro due uomini avrebbero riportato alcune lievi contusioni; una donna di 58, residente a Biella, è rimasta ferita ed è stata assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme alla Polizia.

Sono subito scattate le indagini e, grazie alle testimonianze raccolte e alla supervisione delle telecamere della zona, si è riusciti a dare un volto al responsabile: si tratta di un giovane di circa 20 anni, trovato anche senza patente. A bordo era presente anche un coetaneo. Entrambi verranno molto probabilmente denunciati per fuga e omissione di soccorso.