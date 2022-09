Biella, centauro finisce a terra per un buca: viene sanzionato per la mancata revisione della moto (foto di repertorio)

Oltre al danno anche la beffa. Non è rimasto ferito l’uomo di 48 anni rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale autonomo a Biella. Stando alle ricostruzioni del caso, avrebbe perso il controllo della moto per via di una grossa buca sulla strada e sarebbe finito a terra. Il mezzo avrebbe riportato alcuni danni.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso che avrebbero portato alla scoperta della mancata revisione del motociclo. Per questo, il centauro è stato anche sanzionato.