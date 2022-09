Biella, auto centra in pieno materasso lasciato sulla strada (foto di repertorio)

Percorre in auto il tunnel di corso Novellino Casalvolone e centra in pieno un materasso a due piazze lasciato sulla strada. Il fatto è successo ieri, 2 settembre, a Biella: fortunatamente il conducente non è rimasto ferito.

L’oggetto era stato precedentemente segnalato da alcuni automobilisti in transito, perché ritenuto pericoloso per la circolazione. Sul posto la Polizia locale di Biella per gli accertamenti di rito.