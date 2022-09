Alpini, a Cossato una raccolta fondi a favore della ricerca nel ricordo di Maria Elena Acquadro

Una raccolta fondi a supporto della ricerca nel ricordo di Maria Elena Acquadro, l’Amica delle penne nere mancata a soli 51 anni.

Questa l’iniziativa degli amici, condivisa totalmente dagli Alpini del Gruppo Cossato-Quaregna, annunciata poco fa sulle proprie pagine social: “Qualcuno saprà che è venuta a mancare l’amica Maria Elena – si legge nel post - Molti di voi la conoscevano e sicuramente vedendo i post che pubblicavamo , vedevano in quanti posti passavamo insieme delle bellissime giornate! Molte cose condivise, una tra queste era passare molte serate al bar Manera a Cossato gestito da Paolo Gigliati e Luca Trivellato!!!! Ed è proprio in questo locale che abbiamo organizzato una raccolta fondi per sostenere la ricerca contro le malattie oncologiche (Fondazione Edo Tempia)! Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno esaudire l’ultimo desiderio di Maria Elena!”.