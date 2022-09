A Pollone è tutto pronto per la festa patronale, ecco il programma completo

Quest'anno ritorna con rinnovato slancio la festa patronale a Pollone dedicata a Sant'Eusebio Prete. Entra nel vivo dal 8 al 11 settembre. La Pro Loco con la Parrocchia, il gruppo Alpini e con il patrocinio del Comune di Pollone, per questa nuova edizione della festa patronale, si sono rimboccati le maniche ed hanno stilato un programma denso di attività ed eventi coinvolgenti ed interessanti. Giovani e meno saranno i protagonisti assoluti dei festeggiamenti per una volontà precisa di collaborazione e di attuazione di tante idee condivise.

Si parte giovedì 8 settembre ore 19,30 con il 21° Trofeo Jean Marc Mosca, gara podistica non competitiva con il via dal Palazzo Comunale. A seguire in oratorio Pasta Party a cura del gruppo Alpini Pollone. Si continua venerdì 9 settembre alle 19,30 la mega Festa dei Giovani in piazza San Rocco con Street Food a cura di Giusy di FOOD & FURIOUS SICILY, che per l'occasione ci propone salamelle, hamburger, wurstel e patatine, a seguire ore 22,00 COACHELLA NIGHT PARTY pilotata dai nostri giovani e rallegrata da DJ Perry.

Sabato 10 alle ore 15,00 in piazza San Rocco, protagonisti i bambini con il 24° mini giro di Pollone e a seguire una ricca merenda. Per i più grandi proseguiremo alle 18,00 con un aperitivo e intrattenimento musicale con il gruppo "Quoziente Inespressivo". Alle 20,30 ci spostiamo al colle di San Barnaba per una serata molto particolare. "Se guardo il tuo cielo" osservazione guidata della volta celeste a cura dell'astrofisico Matteo Benedetto. Domenica 11 settembre alle ore 11,00 Santa Messa solenne nella Chiesa Parrocchiale, nel pomeriggio alle 14,30 in piazza San Rocco grande caccia al tesoro.

Concluderemo alle ore 20,00 con una grande cena asado con il gruppo argentino El Asador. Succulenta occasione per gustare una grande grigliata magistralmente preparata da Louis El Asador. E' necessario prenotarsi al 3665918198 o sul sito prolocodipollone.com entro martedi 6 settembre. Questo è il nutrito programma del ritorno alle antiche tradizioni, ci auguriamo una nutrita partecipazione, in totale armonia e allegria!