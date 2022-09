Da Gaglianico a Krsko: partenza oggi alle 7

Partirà oggi, sabato 3 settembre, alle 7 del mattino l'impresa dei quattro cicloamatori che raggiungeranno la Slovenia in quattro tappe e altrettanti giorni. Il via è fissato dal municipio di Gaglianico e non solo perché nel plotoncino è presente anche il sindaco Paolo Maggia: la lunga pedalata è legata al progetto Erasmus+ Sport e il Comune biellese è capofila di un gruppo di piccole città che hanno partecipato a un bando, vincendolo, dell'Unione Europea per la promozione di salute e benessere attraverso l'attività fisica. Krsko, la destinazione del viaggio in partenza sabato, è uno dei quattro centri legati al progetto.