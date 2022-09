Verrone, restyling alle elementari, dai servizi igienici al giardino, FOTO

Nel 2015, l'edificio delle elementari di Verrone era stato ampliato, ora, nei mesi estivi una ditta ha proceduto al rifacimento dei servizi igienici. Unico sponsor del progetto dal valore di 68 mila euro il Comune: “Erano bagni che non erano mai stati rifatti dalla metà degli anni 70 quando era stata costruita la scuola – spiega il sindaco Cinzia Bossi - . Avevano proprio bisogno di un intervento, ora sono come nuovi e sono con le piastrelle sull'arancione per le bambine e sul verde grigio per i maschietti. Siamo soddisfatti, anche perchè sono già finiti e non hanno comportato problemi per l'inizio delle lezioni”.

Le novità per le elementari non sono però finito qui, perchè nei prossimi mesi ne verrà riqualificato il giardino. “Nell'ultimo anno, in particolare per via del Covid lo abbiamo usato moltissimo – spiega il primo cittadino - . Per questo motivo la ditta che si occupa del verde nel nostro Comune lo rimetterà a nuovo. Spiace perchè i bambini non avranno lo spazio all'esterno della scuola dove fare l'intervallo ma ne troveremo uno comunque vicino, almeno sarà come nuovo, quello di adesso è davvero in cattivo stato”.

Il Comune ha anche finito di raccogliere le adesioni del pre e del post scuola che come ogni anno è gratuito, sia per gli iscritti alle elementari che alla materna. “Sarà a pagamento solo il venerdì dove annualmente i genitori pagheranno poco più di 100 euro – spiega il sindaco – perchè i piccoli finiscono scuola elementare alle 12,30. E poi il giovedì dove possono fare un'ora di inglese con gli insegnanti dell'Upb dalle 15 alle 16. Un servizio, questo, che costerà 45 euro all'anno”