Lunedì 12 al via le lezioni: nelle scuole del Biellese gli allievi sono sempre meno

Ci siamo quasi: oltre 18.500 allievi lunedì 12 inizieranno la scuola nel Biellese, per la precisione 18.549. Purtroppo ancora in calo rispetto all'anno prima quando erano 18.924.

Nel dettaglio, saranno 2.382 i piccoli che frequenteranno l'infanzia, divisi in 127 sezioni, alle elementari gli studenti saranno invece 5.591 divisi in 351 classi, e 3.949 gli iscritti alle medie di cui 147 che faranno tempo normale e 53 a tempo pieno. Alle superiori? Gli allievi saranno 6.627 divisi in 333 classi.

Il calo quest'anno si registra in ogni grado di istruzione: gli iscritti all'infanzia a settembre 2021 erano 2.434, alle elementari 5.750, alle medie 4.033 e alle superiori gli studenti l'anno passato all'inizio erano 6.707.

Qualche curiosità: rispetto all'anno passato non sarà più obbligatoria la mascherina. Gli alunni potranno essere in classe anche se hanno il raffreddore, purché non la febbre, in quanto “nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria”. Solo per il personale e per gli alunni “a rischio” è comunque raccomandata la mascherina Ffp2, non esplicitamente richiesta agli altri. Non sarà più controllata la temperatura corporea e non è più prevista la Dad per i positivi.