I volontari di Bogiagreen ripuliscono la spiaggetta tra Candelo e Vigliano dai rifiuti

Nuova iniziativa per i Bogiagreen di Candelo a favore dell’ambiente. Ne da notizia il sindaco di Candelo sui propri canali social: “Quella che viene chiamata spiaggetta di Candelo sul Cervo è in realtà sul territorio di Vigliano Biellese. Ma i nostri Bogiagreen candelesi hanno voluto intervenire comunque, perché non sono importanti i confini quanto il messaggio, ancora una volta così bello e concreto: la cura, il decoro, la bellezza vincono sulla maleducazione. Ovunque e sempre. Non abbiamo mai pubblicato foto dei volontari, ma questa volta sarebbe bello che davvero tutti li ringraziassimo: mai come in questa occasione hanno dato prova di grande dedizione e impegno, perché l'area era davvero in condizioni indegne, e sembrava quasi impossibile porre rimedio. A breve, in accordo con Cosrab, i sacchi raccolti verranno portati via. Tutti dobbiamo essere orgogliosi di Candelo, che ha iniziative e progetti bellissimi come questo, ma soprattutto possiamo unirci a questa lotta, perché tutti possiamo e dobbiamo migliorare il nostro futuro. Vale la pena ricordare che chi va nella natura, deve riportare indietro i propri rifiuti o presto la situazione ritornerà quella di prima: non scarichiamo la colpa sui bidoni, sulla raccolta o sulle amministrazioni, la responsabilità è della civiltà ed educazione dei singoli, che purtroppo a volte manca”.