Castelletto Cervo, da lunedì attivo il nuovo impianto semaforico

Da lunedì 5 settembre sarà attivato a Castelletto Cervo il nuovo impianto semaforico realizzato in via per Gattinara in corrispondenza dei Cantoni Cagna e Gallo.

"L’impianto ha lo scopo di incrementare la sicurezza lungo quel tratto di strada. Inoltre le auto in uscita da Cantone Cagna e Cantone Gallo vengono rilevate da un sensore che farà scattare il rosso in via per Gattinara - spiegano dal Comune - Nei giorni successivi all’attivazione del semaforo si provvederà a monitorare il corretto funzionamento del nuovo impianto al fine di poter adottare i più opportuni provvedimenti correttivi che dovessero rendersi necessari".