Biella Pride 2022, è partito il conto alla rovescia FOTO

Conto alla rovescia per il Biella Pride 2022, in programma il prossimo sabato 17 settembre. Questa mattina, 3 settembre, nei locali della sede ARCI di Biella si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, alla presenza di giornali, cittadini, organizzatori e associazioni partecipanti.

L’evento avrà inizio alle 15, in corso 53° Fanteria, nel parcheggio a lato dello Stadio Pozzo: da qui, il corteo si muoverà a piedi percorrendo diverse arterie della città, tra cui via Torino e via Lamarmora. L’arrivo è previsto in piazza Martiri, dove avranno luogo gli interventi dei rappresentanti d’associazione che hanno collaborato al Biella Pride. In serata, a partire dalle 21, concerti e dj set negli spazi di Cittadellarte. “Sarà un momento di sensibilizzazione e condivisione sociale – spiegano - ma anche un'occasione per il rilancio economico, turistico e culturale per la città di Biella”.

In tal sede, si è anche parlato del sportello di ascolto, rivolto a genitori e ragazzi in difficoltà, o bisognosi di confronto e informazioni. Istituito nel 2018 all’ARCI Biella, è stato sospeso con l’emergenza Covid. “Il servizio è proseguito in pandemia con i nostri numeri – spiega il presidente dell’associazione Il Groviglio Alessandro Rizzi – ma contiamo di ripristinarlo al più presto”.