Porta e Santi al Rally Alpi Orientali Historic

Partenza da Cividale del Friuli domani, sabato 3 settembre, una tappa con 8 prove speciali per 90 km. Ecco in sintesi i numeri della 26° edizione del. Rally Alpi Orientali Historic nel quale sarà al via con il numero 322 l'equipaggio della scuderia biellese Rally & Co composto da Pierluigi Porta e Giuliano Santi alle prese per la prima annata con la Ford Escort gruppo 4.

Seguiti come di consueto dalla power di sostegno i due portacolori lanieri proseguono l'apprendistato sul palcoscenico più prestigioso del campionato italiano rally storico, unico equipaggio che nel 2022 porta i colori locali in quasi tutti i rally di campionato italiano.