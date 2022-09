La fuliggine nella caldaia è quindi un accumulo ed è una cosa che può avvenire abbastanza spesso Infatti è considerato un problema comune soprattutto in quella caldaia che usano combustibili come petrolio o gas.

In questi casi l'accumulo avverrà sotto il serbatoio della caldaia stessa e in particolare entro il bruciatore che viene utilizzato per riscaldare l'acqua perché nel corso del tempo la fuliggine Quindi si può accumulare e può essere molto pericolosa perché alcuni strati possono creare un pericolo di incendio.

Inoltre queste strade riescono ad interferire con molta facilità sul gas sul petrolio che devono riscaldare l'acqua e possono andare a compromettere l'efficienza al dispositivo.

Ricordiamo inoltre che problemi di fuliggine possono essere molto diversi e possono esprimersi dopo un po' di tempo durante il quale la caldaia ha funzionato come previsto in positivo però alcune tracce di fuliggine saranno inevitabili e non si potrà quindi fare niente soprattutto per quelle caldaie che hanno il combustibile.

Diciamo che la fuliggine è uno di quei problemi che per molti anni non esce fuori però visto che si accumula col tempo strato su strato senza che non ce ne accorgiamo alla fine farà soffrire la caldaia che richiede una pulizia nei casi più gravi la soluzione completa. Altro Problema relativo ai contaminanti e a tutte le fonti di combustibile ce li hanno come per esempio il propano agente inquinanti e brucia in maniera abbastanza pulita per non creare troppo facilmente fuliggine da quale viene provocato soprattutto da carburanti di bassa qualità.

Inoltre ricordiamo che se la caldaia riceve troppo carburante attraverso le linee il combustibile Express per tutto il gas può galleggiare Al Di Là dei bruciatori provocando il problema fuliggine che così dura anche un rischio di combustione visto che potrebbe improvvisamente incontrare abbastanza calore per accendersi e bruciare facendo altri danni ad altre parti della caldaia

Cosa fare in questi casi

In questi casi l'unica cosa da fare è chiamare un tecnico caldaista specialista tenendo presente che se non vogliamo avere problemi con un dispositivo importante come la caldaia che però è anche molto complesso non dobbiamo lasciare all'abbandono Ma dobbiamo chiamare il tecnico periodicamente per una manutenzione ordinaria che serve proprio per fare una pulizia e per capire se tutto è in regola oppure se ci sono delle cose da aggiustare fermo restando che la revisione è anche obbligatoria per legge Non a caso.

Però bisognerebbe chiamare i tecnici per la revisione o per la manutenzione ordinaria non solo perché si rischiano sempre delle multe salate ma anche per una questione di convenienza relativamente alla propria caldaia perché rimanere senza questo strumento per tanti giorni può essere un problema e per evitare tutto ciò bisogna fare del proprio meglio curando ogni piccolo particolare appoggiandosi a tecnici e professionisti di fiducia che dovranno essere sempre pronti a intervenire in caso di necessità e anche di riparazioni straordinarie oltre che delle manutenzioni ordinarie che come abbiamo detto sono assolutamente importante per mantenere in ordine e in equilibrio la caldaia