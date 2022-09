I consigli di newsbiella.it nel fine settimana 2,3 e 4 settembre

Venerdì 2 settembre 2022

- Cossato, Festa degli Alpini

- Magnano, Golf Club le Betulle, 15esima del Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy.

- Oropa alle ore 16 e alle ore 18, visita guidata della mostra Le Pieghe dell'Anima con l'artista Daniele Basso.

- Sordevolo, La Passione dalle 21

- Biella, piazza Vittorio Veneto e Giardini Zumaglini Mercato europeo dalle 9 alle 24

- Biella #fuoriluogo torna per la sua 8^ edizione

- Arro, Festa Patronale

- Valdilana in Festa, presso il mercato coperto di Ponzone

- Ponderano alle ore 21.00 il tributo ai Moda con la band "Stelle Kadenti", in piazza Alpini d'Italia

- Viverone gara motonautica

Sabato 3 settembre 2022

- Cossato, Festa degli Alpini

- Oropa ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, patrimonio Unesco. Ritrovo ai cancelli.

- Sordevolo, La Passione dalle 21

- Salussola, Museo Laboratorio dell'oro e della pietra, dalle 10 alle 13 presso la sede del Museo Laboratorio, presentazione progetto “Opere all’Oro: svariate sfaccettature del materiale dell’eternità”. - Castelletto Cervo, Monastero Cluniacense. Notte di fine estate al monastero. - Biella, Ante '45, piazzale Casalegno. Mostra statica e raduno auto storiche ore 14 - Biella, piazza Vittorio Veneto e Giardini Zumaglini Mercato europeo dalle 9 alle 24

- Biella #fuoriluogo torna per la sua 8^ edizione

- Mottalciata, serata con gli Alpini

- Miagliano "wool e beer race" gara gogliardica dalle 17,30

- Zubiena, Festa dei Campagnin dalle 22 serata disco

- Arro, Festa Patronale, dalle 19,30 panissa e tante altre prelibatezze ma anche tanta musica con DJ Alex Bay

- Valdilana in Festa, presso il mercato coperto di Ponzone

- Ponderano alle 20.30 in Piazza Alpini d'Italia con "#90allora" e i vinili di Zio Peter dj con apertura della band "Mesonyx".

- Viverone gara motonautica

Domenica 4 settembre 2022

- Cossato, Festa degli Alpini

- Candelo alle 9 ritrovo al parcheggio Gabba Salumi, partenza alle 10, camminata ludico motoria

- Biella Ante '45 piazzale Casalegno, ore 9 accredito partecipanti - ore 11.30 tour cittadino - ore 13 pranzo presso Hotel Agorà. Gradita prenotazione e abbigliamento d'epoca.

- Valdilana, Soprana, motoraduno gastronomico

- Caprile, Commemorazione caduti di Noveis alle 10 al monumento partigiano

- Zubiena, Festa dei Campagnin, raduno dei trattori, alle 10 Santa Messa, sfilata trattori e pranzo

- Tavigliano, Bocchetto di Sessera, dalle 9 alle 15, una pedalata amatoriale per tutta la famiglia, 4 ore in sella ad una e-bike o mtb per trascorrere una divertente giornata in natura.

- Il Biellese di Corsa gara podistica non competitiva con partenza a scelta da Cossato, ore 9.30, presso piazza Tempia (17,4 km); Valdengo, ore 9.30, c/o Centro Sportivo Alpini (13,7 km); Vigliano, ore 9.30, piazzetta via Getta (10,4 km), Biella, ore 10, Giardini degli Alpini d'Italia (3,5 km).

- Oropa ore 11: Visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli - Ore 14.30 e ore 16: Salita guidata alla cupola della Basilica Superiore. Ritrovo alla Basilica Superiore.

- Pettinengo, Fraz. Livera, "Museo degli acquasantini", Restauri e Chitarre, alle ore 17.00 presso il “Museo degli acquasantini” di Pettinengo (Fraz. Lovera), si terrà il concerto della XXXIII edizione di "Restauri e Chitarre", che sarà eseguito dal Duo Elena Lombardo (violoncello) e Andrea Albini (chitarra). L’evento è organizzato dal DocBi con la collaborazione del maestro Luigi Biscaldi.

- Sordevolo, La Passione dei Bimbi dalle 20

- Biella, piazza Vittorio Veneto e Giardini Zumaglini Mercato europeo dalle 9 alle 24

- Biella #fuoriluogo torna per la sua 8^ edizione